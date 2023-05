Logistica: Fedriga, relazioni strategiche baluardo per la democrazia

Inaugurato oggi a Monaco di Baviera lo stand del sistema regionale Monaco di Baviera, 9 mag - "Rafforzare le relazioni con i nostri partner strategici non è solo un'esigenza di natura economica, ma anche sociale: è proprio in virtù del consolidamento di queste alleanze che potremo infatti mettere in sicurezza la tenuta del nostro territorio e, in una prospettiva più ampia, dell'Occidente democratico, dagli effetti delle crisi internazionali provocate dai regimi autocratici". E' con queste parole che il governatore Massimiliano Fedriga ha inaugurato stamane lo stand del Friuli Venezia Giulia alla Transport Logistic di Monaco, il principale evento mondiale che, con cadenza biennale, riunisce nella capitale bavarese gli operatori della logistica, dei trasporti, dell'IT e del supply chain management: un appuntamento che, nel solo 2019, ha registrato l'adesione di 2.400 espositori da 63 Paesi e la presenza di 64mila visitatori da 125 Paesi. Dopo la pausa imposta dalla pandemia nel 2021, la Regione ha rinnovato il proprio impegno promuovendo l'allestimento di un padiglione - in collaborazione con Promoturismo Fvg, con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e con Aries Venezia Giulia - al quale hanno aderito, sotto l'egida "We are Friuli Venezia Giulia" ("Noi siamo il Friuli Venezia Giulia"), 20 co-esibitori. Uno stand arricchito da tre filmati realizzati dall'Ufficio di Gabinetto della Presidenza, da un corner con una mappa virtuale e un visore per realtà virtuale gestito da Aries e da un servizio di catering con prodotti del territorio organizzato da PromoTurismo Fvg. Presenti al taglio del nastro, a fianco del governatore, l'assessore alle Infrastrutture e al Territorio Cristina Amirante, il presidente dell'Autorità Portuale Zeno d'Agostino, il vicepresidente della Camera di Commercio della Venezia Giulia Massimiliano Ciarrocchi e il Console generale d'Italia a Monaco Sergio Maffettone. "La partecipazione alla Transport Logistic rimarca - secondo Fedriga - la volontà del sistema logistico del Friuli Venezia Giulia di unire le forze, coinvolgendo i suoi principali attori pubblici e privati in un progetto comune di sviluppo del territorio e di valorizzazione di quelle specificità che rappresentano, a livello internazionale, un'importante leva di crescita. Stringere sinergie con altri player non è quindi solo un'esigenza di natura commerciale ma, ben di più, una precisa scelta di campo sul piano diplomatico". Concetti, quelli espressi dal governatore, ripresi anche dall'assessore alle Infrastrutture e al Territorio, che ha posto l'accento sulle "grandi potenzialità di una comunità che ha saputo stringersi di fronte alle difficoltà e che da esse, al contrario, ha tratto forza per accelerare il proprio processo di crescita, come peraltro testimoniato dall'incremento di TEU movimentati tra il 2019 e il 2022 (+22%), di treni (+7,1% sui 12 mesi) e, non ultimo, di assunzioni nel settore (+9,3% sul triennio)". Amirante ha infine sottolineato l'impegno della Regione nel processo di transizione dal traffico su gomma a quello su rotaia e via mare, finanziato con 15 milioni di euro sul triennio 2022-2024, "che ha contribuito a togliere dalla strada 185mila camion e a ridurre del 21% le emissioni di Co2 rispetto al 2020". ARC/DFD/al