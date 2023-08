Lutto: Fedriga-Riccardi, cordoglio per morte finanzieri sul Mangart

Udine, 17 ago - "La tragica scomparsa dei finanzieri Lorenzo Paroni e Alberto Picchione sul monte Mangart lascia sgomenta l'intera comunità della nostra regione. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e a tutto il Comando generale della Guardia di finanza di Tarvisio in queste ore di profondo dolore".



È il cordoglio espresso dal governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e dall'assessore con delega alla Protezione civile Riccardo Riccardi per la morte dei finanzieri soccorritori in servizio a Tarvisio Lorenzo Paroni (30 anni, di Montereale Valcellina) e Alberto Pacchione (28 anni, nato a Reggio Emilia e di origini abruzzesi), deceduti ieri a seguito di una caduta in parete sul monte Mangart mentre erano impegnati in un'attività addestrativa.



"Due professionisti esemplari, che svolgevano il loro prezioso servizio per la collettività con impegno encomiabile", hanno aggiunto Fedriga e Riccardi. ARC/PAU/pph