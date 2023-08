Lutto: Fedriga-Roberti, cordoglio per scomparsa sindaco Chions Santin

Trieste, 24 ago - "A nome della Giunta regionale esprimiamo il più profondo cordoglio ai familiari e a tutte le persone vicine al sindaco di Chions Renato Santin: una scomparsa improvvisa che ha colpito tutti coloro che lo hanno conosciuto, lasciando un grande vuoto all'interno delle comunità di Chions, di San Vito al Tagliamento e di tutto il Friuli Occidentale dove il primo cittadino si è fatto apprezzare nel tempo come amministratore pubblico, professionista e insegnante".



Lo affermano il governatore Massimiliano Fedriga e l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a seguito della morte del sindaco di Chions Renato Santin.



Nato nel 1958 a Pordenone, Renato Santin aveva compiuto 65 anni due giorni fa. Laureato in Economia e commercio a Trieste, è stato un apprezzato dottore commercialista e revisore contabile. Oltre a essere stato curatore fallimentare presso il Tribunale di Pordenone, ha svolto una intensa attività di consulenza in materia contabile, commerciale e fiscale. Dal 2013 al 2019 è stato anche membro del Collegio sindacale di Insiel.



È ricordato con affetto per essere stato inoltre docente di discipline aziendali all'istituto Paolo Sarpi di San Vito al Tagliamento.



Oltre alla stimata attività professionale, Santin ha sempre dimostrato un altissimo senso civico che lo ha portato a candidarsi, diventando primo cittadino di Chions nel 2016. Un'attività amministrativa apprezzata dai cittadini della località del Friuli Occidentale che hanno deciso di riconfermarlo nell'ottobre del 2021. ARC/RT/gg