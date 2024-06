Lutto: Fedriga, sgomento e cordoglio per morte generale Graziano

Trieste, 17 giu - "Sono sgomento, attonito e profondamente addolorato per la morte improvvisa del generale Graziano, persona stimata che si è contraddistinta per essere stata servitore dello Stato e un validissimo presidente di Fincantieri. Esprimo il mio più sentito cordoglio personale e dell'intera comunità regionale ai suoi cari e alla grande famiglia di Fincantieri".Così si è espresso il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla notizia dell'improvvisa scomparsa del generale Claudio Graziano, ex capo di stato maggiore della Difesa e presidente del comitato militare Ue, nominato presidente di Fincantieri nel 2022. ARC/AL/pph