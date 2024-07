Lutto: Fedriga, vicinanza a Moretti per scomparsa padre

Trieste, 22 lug - "Sono vicino al consigliere Diego Moretti in questo triste momento per un dolore che purtroppo ho conosciuto anch'io e per questo spero di incontrarlo prossimamente in Aula per manifestargli il mio cordoglio di persona".Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga esprimendo a nome dell'Amministrazione regionale le condoglianze al consigliere regionale Diego Moretti e ai suoi familiari per la scomparsa del padre. ARC/GG/ma