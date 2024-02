Lutto: Fedriga, vicini a famiglia ex sindaco Turello

E' spirato oggi l'ex primo cittadino di Pozzuolo del Friuli Trieste, 10 feb - "Rivolgendo in questa triste circostanza a nome dell'Amministrazione regionale le più sentite condoglianze alla famiglia, voglio ricordare l'impegno e le capacità di Nicola Turello che ha guidato, forte di un significativo consenso, il Comune di Pozzuolo del Friuli per due mandati".Così il governatore Massimiliano Fedriga a seguito della scomparsa dell'ex sindaco di Pozzuolo del Friuli Nicola Turello, spirato oggi all'età di 54 anni."Una dolorosa perdita non solo per la comunità di Pozzuolo ma per tutto il panorama politico regionale, che - ha concluso Fedriga - grazie a uomini delle istituzioni locali del territorio come Nicola Turello riesce a garantire la coesione sociale in Friuli Venezia Giulia". ARC/GG