Lutto: Regione, addio a don Liut coraggioso uomo di fede

Il governatore ricorda il parroco di Erto e Vajont



Trieste, 29 mar - Con la scomparsa di don Gastone Liut non se ne va solo un testimone diretto della tragedia del 9 ottobre 1963 ma anche un coraggioso uomo di fede che si è sempre speso in prima persona per i diritti delle genti del Vajont.



Questo, in sintesi, il concetto espresso oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia alla notizia della morte dello storico parroco di Erto e di Vajont.



Il massimo esponente della Giunta regionale ha avuto modo di incontrare più volte don Liut nel corso delle cerimonie commemorative del Vajont. Il prossimo momento di saluto era in agenda tra qualche mese in occasione del sessantesimo anniversario della sciagura. ARC/COM/gg