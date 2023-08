Lutto: Scoccimarro, dolore per perdita giovani finanzieri soccorritori

Trieste, 17 ago - "Sono profondamente addolorato per la perdita dei due giovani della Compagnia della Guardia di Finanza di Tarvisio ritrovati senza vita questa notte alla base della parete del Piccolo Mangart di Coritenza. Il mio pensiero va alle famiglie di Lorenzo e Giulio Alberto, amanti e conoscitori della montagna nonché alpinisti di grande livello".



Con queste parole l'assessore alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dei finanzieri Lorenzo Paroni e Giulio Alberto Pacchione, morti ieri sul monte Mangart. Entrambi facevano parte anche della stazione di Cave del Predil del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico.



"Quale sia stata la dinamica che ha strappato i loro destini dall'abbraccio della vita - aggiunge Scoccimarro - ritengo non vengano mai raccontati abbastanza quanti sacrifici siano alla base della preparazione e della professionalità messa al servizio della comunità. Dietro a una divisa spesso si nascondono capacità costruite con passione e spirito di abnegazione".



"Per questo e per tutto il resto - conclude l'assessore - manteniamo il silenzio e la preghiera che la montagna porta con sé nel loro perenne ricordo".