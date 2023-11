Madonna della Salute: Roberti, celebrazione che coinvolge comunità Ts

Trieste, 21 nov - "La celebrazione della Madonna della Salute è un rito antico e ancora molto sentito a Trieste, come in Istria, che rimanda alle tradizioni della Serenissima. Si tratta di un momento di grande coinvolgimento per i credenti e ogni anno questa messa è estremamente partecipata, divenendo oltre che un momento di fede anche un'occasione di incontro per la comunità locale". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti a margine della funzione celebrata dal vescovo di Trieste, Enrico Trevisi, per la celebrazione della "Madonna della Salute" nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Trieste gremita di fedeli. "Viviamo in un momento storico in cui le persone sono sottoposte a notevoli stress, sia per la congiuntura socio-economica sia per la complessità delle vita moderna - ha evidenziato Roberti - ed è positivo vedere la comunità cattolica di Trieste riunirsi per celebrare una ricorrenza che affonda le proprie radici in una tradizione antica di secoli". ARC/MA/pph