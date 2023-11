Maltempo: Amirante, 14 treni straordinari a garanzia dei pendolari

Udine, 2 nov - "Al fine di assicurare il rientro dei viaggiatori pendolari sono stati autorizzati dalla Protezione Civile regionale 14 treni straordinari. I primi treni sono già partiti per le relative destinazioni".L'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha riferito le decisioni prese oggi per garantire il trasporto pubblico ferroviario durante l'emergenza maltempo."I treni straordinari conseguono a quanto deciso nella riunione di questo pomeriggio tra Protezione Civile Regionale, Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, gestori dei servizi Tpl e Rete Ferroviaria Italiana, sentita Trenitalia" ha detto Amirante.Come ha spiegato l'assessore "era necessario garantire un numero minimo di treni per consentire ai pendolari di rientrare nelle varie destinazioni regionali mantenendo l'esigenza di ridurre il traffico sulla rete in conseguenza all'allerta meteo. Ciò soprattutto in considerazione del rischio che grava sui ponti, dove la piena dei corsi d'acqua può causare rallentamenti se non addirittura la chiusura della linea; al contempo vi è la necessità di garantire corse di rientro per i lavoratori che svolgono servizi essenziali".I treni straordinari sono i seguenti: Trieste-Portogruaro e ritorno. Partenza da Trieste ore 16:00 e rientro a Trieste indicativamente ore 18:15; Udine-Trieste via Gorizia e ritorno. Partenza indicativa da Udine alle ore 15:45 e rientro a Udine indicativamente alle ore 18; Udine-Conegliano e ritorno. Partenza indicativa da Udinealle ore 15:45 e rientro a Udine indicativamente ore 18; Trieste-Udine e ritorno via Cervignano. Partenza indicativa da Trieste ore 15:45 e rientro a Trieste indicativamente ore 18; Udine-Carnia e ritorno. Partenza indicativa da Udine ore 17:00 e rientro a Udine indicativamente ore 18:30; Udine-Trieste via Gorizia. Partenza indicativa da Udine ore 17:30; Udine-Trieste via Cervignano. Partenza indicativa da Udine ore 17:45; Trieste-Udine via Gorizia. Partenza indicativa da Trieste ore 17:30;Trieste-Udine via Cervignano. Partenza indicativa da Trieste ore 17:45. ARC/SSA/gg