Maltempo: attivati 90 volontari e 34 mezzi della Protezione Civile

Previsti ancora rovesci e temporali sparsi. Da domani fenomeni in attenuazioneTrieste, 31 mag - Ancora possibili rovesci e temporali sparsi in Friuli Venezia Giulia, anche particolarmente di forte intensità, sono previsti per la serata di oggi mentre con il mattino di domani i fenomeni dovrebbero attenuarsi. Dall'inizio dell'allerta sono stati attivati 90 volontari con 34 automezzi per la gestione delle problematiche conseguenti all'evento meteo e il monitoraggio del territorio.A darne notizia è l'assessore regionale alla Protezione civile che sta seguendo, con tutta la struttura, l'evoluzione della situazione meteo con attenzione ai danni causati dalla forte pioggia.Alle 16, tre celle si sono sviluppate sulla regione in spostamento da sud verso nord, portando a grandine di piccole dimensioni e numerose fulminazioni: una supercella che da Muggia, si è spostata a Trieste per poi raggiungere il Carso; una seconda supercella che da Cervignano è passata su Palmanova e Udine; una terza cella temporalesca che dal Veneto si è mossa verso Udine.Le conseguenze delle piogge sono state le seguenti: la chiusura del guado sul torrente Cornappo a Nimis, alberi caduti a Ronchi dei Legionari e allagamenti di abitazioni a Cormons e a Gonars; frane a Dolegna del Collio, nelle frazioni di Mernico e Scriò. La frana a Mernico ha interessato la strada per il valico a 100 m dal confine con la Slovenia. È stato attivato l'elicottero per la ricerca di 3 persone disperse lungo il fiume Natisone. Squadre di volontari sono uscite a monitorare il territorio nei comuni di Fanna, Sedegliano, Torviscosa, Villesse, Fiume Veneto, Claut e San Leonardo. ARC/GG/AL