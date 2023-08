Maltempo: Bini, prestiti a tassi agevolati a imprese colpite

Vertice a Udine con il sistema bancario e creditizio. 20 milioni di finanziamenti tramite il Frie, impegnati anche i Confidi Udine, 3 ago - "A soli due giorni dall'incontro con le categorie economiche, la Regione è pronta presentare i primi interventi di natura finanziaria per dare sostegno alle imprese colpite dall'emergenza maltempo e dalla grandine. Attraverso i fondi di rotazione amministrati dal Comitato di gestione del Frie (Fondo di rotazione per le iniziative economiche) mettiamo a disposizione 20 milioni di euro per finanziamenti agevolati, ai quali le imprese potranno accedere presentando domanda alle banche convenzionate". Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini nel corso dell'incontro avuto con il sistema bancario e creditizio, finalizzato a fare il punto sulle misure a sostegno dell'accesso al credito che la Regione sta attuando a favore delle imprese che devono far fronte ai danni subiti nella recente ondata di maltempo. Alla riunione convocata nel palazzo della Regione a Udine hanno preso parte, nello specifico, i rappresentanti di: Confidi Friuli, Confidi imprese, Confidi Venezia Giulia, Neafidi, Finreco, Frie, Fvg Plus, Primacassa, Cassa centrale banca, Cassa rurale Fvg, Credifriuli, Banca 360, Banca di Udine, Bcc Venezia Giulia, Bcc Pordenone e Monsile, Bcc Financing, Intesa San Paolo, Credit Agricole, Prealpi San Biagio, Civibank e Zkb. "È importante - ha osservato Bini - ribadire l'impegno comune di tutto il comparto economico del Friuli Venezia Giulia in questa situazione di emergenza e, soprattutto, fare squadra per offrire risposte rapide e concrete adottando soluzioni condivise. La Regione vuole porsi in tal senso come anello di coordinamento degli interventi finanziari che il sistema delle banche è pronto a mettere in campo". L'assessore ha ringraziato gli esponenti delle banche presenti all'incontro, molte delle quali hanno già attivato plafond dedicati alle attività produttive colpite dal maltempo, e dei Confidi regionali, che godono del finanziamento della Regione e "sono parte attiva nel concedere garanzie a breve, medio e lungo termine per l'accesso al credito delle Pmi più in difficoltà". Bini è poi sceso nei dettagli dell'operazione in corso con il Frie, spiegando in che modo verranno impegnati i 20 milioni di euro per finanziamenti agevolati. "Nella riunione di Giunta convocata per domani - ha annunciato - porterò una delibera con la quale viene impartita al Comitato di gestione del Frie la specifica direttiva di costituire una riserva prioritaria di 20 milioni di euro da destinare all'attivazione di strumenti di agevolazione creditizia a favore delle imprese colpite dagli eventi atmosferici calamitosi delle scorse settimane. Come già ribadito dal governatore Fedriga, la Regione è pronta a stanziare tutte le risorse che serviranno, anche in sede di assestamento bis il prossimo autunno". "Con tali risorse - ha proseguito l'esponente della Giunta - potranno essere concessi tutti i diversi tipi di finanziamento agevolato previsti dalla vigente disciplina regolamentare. In particolare, vista la natura emergenziale della situazione che stanno vivendo le imprese coinvolte, potranno essere attivati per il tramite delle banche convenzionate i finanziamenti per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine". Si tratta, in quest'ultimo caso, di prestiti di ammontare compreso tra 25.000 e 500.000 euro, con durata massima di 6 anni, con tassi fissi per le Pmi compresi tra l'1,2 e il 2,03 percento, finalizzati a sostenere l'equilibrio della gestione finanziaria e il rilancio dell'attività economica svolta dalle imprese presso sedi operative situate sul territorio regionale. La riserva riguarda le imprese dei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi. ARC/PAU/ma