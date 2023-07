Maltempo: Bini-Riccardi, tavolo con categorie economiche su emergenza

Trieste, 27 lug - Fare una prima stima dei danni e concordare le misure più efficaci per dare risposte rapide e esaustive alle imprese duramente colpite dalla recente ondata di maltempo che si è abbattuta sul Friuli Venezia Giulia. È questo l'obiettivo con cui l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini, e l'assessore regionale alla Salute con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, hanno convocato i rappresentanti delle categorie economiche regionali per un incontro operativo che si svolgerà a Udine martedì 1 agosto.



"In questi giorni - fanno sapere i due assessori in una nota congiunta - tanti imprenditori sono alle prese con la messa in sicurezza delle strutture danneggiate dalla grandine e dal forte vento, che nella notte tra lunedì e martedì scorso hanno flagellato buona parte del territorio regionale. Danni alle coperture degli stabilimenti, vetri infranti, mezzi di trasporto fuori uso sono solo alcune delle casistiche più frequenti, tali da costringere molte aziende a rallentare o fermare la produzione. La Regione si è attivata tempestivamente per monitorare la situazione, forte del supporto di centinaia di volontari e delle forze dell'ordine, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro fin qui svolto".



"Già nella mattinata di martedì sono stati stanziati 50 milioni di euro per far fronte all'emergenza. Si tratta ora - continuano gli esponenti della Giunta - di individuare la modalità più rapida ed efficace per la messa a terra di queste risorse. Da ciò deriva l'esigenza di organizzare un tavolo di confronto, coinvolgendo tutti gli attori economici del Friuli Venezia Giulia. L'incontro di martedì servirà a fare il punto sulle criticità più urgenti e concordare le strategie da mettere in campo, per permettere al tessuto produttivo regionale di ripartire, mantenendo i livelli di produzione e quelli di occupazione". ARC/Com/pph