Maltempo: Callari, saranno risarciti tutti i concessionari marittimi

L'assessore: "Si sono rivelate sterili le polemiche sull'insufficienza della risorse stanziate" Trieste, 6 apr - "Tutti i titolari di concessioni marittime regionali che hanno fatto richiesta saranno risarciti dei danni causati dalle mareggiate del 2 e 3 di novembre dello scorso anno".Ne dà notizia l'assessore regionale al Demanio Sebastiano Callari, il quale ha stilato un primo bilancio del bando relativo alle istanze di contributo per le spese di investimento, comprendenti opere di facile e di difficile rimozione, sostenute e conseguenti agli eventi calamitosi del novembre 2023 e necessarie al ripristino della situazione originaria.Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, lo scorso 29 marzo è scaduto il termine per presentare richiesta di risarcimento dei danni alle concessioni marittime regionali.A tal riguardo, Callari ha ricordato come il bando prevedesse risorse pari a 4,5 milioni di euro, stanziati in sede di finanziaria, a fronte di quelle che sono state poi le richieste per un totale di 4,3 milioni di euro."All'epoca - ha aggiunto Callari - da parte dell'opposizione in Consiglio regionale vennero avanzate delle critiche in ordine a un insufficiente impegno economico dell'Amministrazione. Una polemica che, ancor di più adesso alla luce del risultato conseguito, appare oggettivamente sterile e strumentale".C'è infine da parte dell'assessore la soddisfazione "per il buon lavoro svolto della direzione Demanio che, nel giro di poco tempo, è riuscita a eseguire una puntuale valutazione dell'entità dei danni". ARC/GG/al