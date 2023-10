Maltempo estate 2023: Riccardi, proroga al 10 novembre ristori imprese

Palmanova, 31 ott - "Per permettere alle imprese, comprese quelle agricole, di fare domanda per ottenere un ristoro rispetto ai danni subiti a seguito degli eventi meteo avversi di luglio e agosto 2023, abbiamo prorogato, d'intesa con le categorie, i termini per la presentazione delle istanze che avrebbero dovuto giungere entro la giornata di oggi, 31 ottobre 2023, e che potranno invece essere presentate entro il 10 novembre prossimo".



Lo rende noto l'assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi.



"Resta fisso, invece, il termine di presentazione delle domande di ristoro da parte dei cittadini privati, che scadeva oggi alle ore 16, termine che era già stato prorogato, in accordo con i primi cittadini dei comuni più colpiti dalla calamità di luglio e agosto 2023, per dar modo al cittadino, ai Municipi, alle imprese chiamate a stendere perizie e preventivi, di svolgere le attività con un margine migliore di tempo", ha ricordato Riccardi.



L'esponente dell'Esecutivo ricorda che "per agevolare le comunità colpite è stato attivato un numero verde dedicato da parte della Protezione civile con volontari che costantemente hanno fornito indicazioni al cittadino dalla sala operativa regionale. Il servizio, che è stato estremamente utile, cessa nella giornata di oggi". ARC/PT/pph