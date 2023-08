Maltempo: Fedriga, Regione con categorie per contrasto speculazioni

Incontro con i massimi rappresentanti del sistema produttivo regionale Trieste, 4 ago - "Oggi abbiamo avuto un momento di importante condivisione con le categorie produttive regionali per affrontare le problematiche conseguenti all'ondata di maltempo dei giorni scorsi individuando, tra le priorità, la necessità di contrastare quegli inaccettabili fenomeni speculativi che penalizzano proprio chi è stato danneggiato". Lo ha detto oggi a Trieste il governatore Massimiliano Fedriga nel corso dell'incontro con i massimi rappresentanti delle categorie produttive regionali sul tema delle problematiche derivate dai danni del maltempo. Presenti tra gli altri, oltre a Fedriga, anche gli assessori regionali Fabio Scoccimarro (Difesa dell'ambiente), Cristina Amirante (Infrastrutture e territorio), Sergio Emidio Bini (Attività produttive), Riccardo Riccardi (Protezione civile e salute), Pierpaolo Roberti (Autonomie locali) e Stefano Zannier (Risorse agroalimentari). Come ha spiegato il più alto rappresentante della Giunta regionale, proprio per effettuare una costante operazione di monitoraggio sui prezzi dei materiali e dei servizi, verrà costituito e convocato a breve un tavolo tecnico anche per intervenire in maniera tempestiva su eventuali distorsioni del mercato che possano incidere negativamente sulla ripartenza delle imprese e sulla riparazione dei danni subiti dai cittadini e dalle strutture pubbliche . "Ogni parte della filiera - ha aggiunto Fedriga - deve essere presidiata, in particolar modo dagli organismi di rappresentanza delle categorie al fine di prevenire qualsiasi aumento ingiustificato dei prezzi". Altro tema affrontato quello dei materiali usati in particolare per la copertura dei tetti, con la necessità di reperire nuove tecniche che garantiscano una maggiore resistenza, anche in considerazione della costanza di questi fenomeni atmosferici legati al cambiamento climatico. "A tal riguardo - ha sottolineato Fedriga - da parte nostra c'è la massima disponibilità a fare tutti gli approfondimenti su un'eventuale modifica della normativa di competenza regionale per consentire l'uso di materiali più adeguati a resistere a questo tipo di intemperie che ormai non si possono più definire eventi eccezionali". Infine, come è stato ricordato nel corso della riunione, la prossima settimana la Protezione civile regionale concluderà gli interventi (un migliaio in tutto circa) di messa in sicurezza - in alcuni casi con le stesura dei teli - dei punti più critici che sono stati colpiti. ARC/GG/al