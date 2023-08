Maltempo: Fedriga, Regione vicina a cittadini, presto stima dei danni

Trieste, 6 ago - "La Regione è vicina ai cittadini e alle comunità messe a dura prova dal maltempo che anche oggi ha flagellato il Friuli Venezia Giulia e in particolare Tricesimo, Reana del Rojale e le aree limitrofe. I danni causati dagli allagamenti e dalla grandine, che si sommano a quelli registrati nelle scorse settimane in altre località, sono sicuramente ingenti e al più presto avvieremo una stima per capire quali strumenti mettere in campo per dare risposte concrete e rapide ai cittadini".Lo ha detto il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in seguito all'ondata di maltempo che ha colpito varie zone della regione e in particolare i Comuni di Tricesimo e Reana dal Rojale."Ringrazio a nome della Regione tutti coloro che, anche a rischio della propria incolumità, si sono immediatamente attivati per prestare aiuto alle persone in difficoltà e in particole i Vigili del fuoco, le Forze dell'ordine, il personale di soccorso e gli uomini e le donne della Protezione civile", ha aggiunto il governatore. ARC/MA