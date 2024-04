Maltempo: Fedriga-Riccardi-Amirante, via ai rendiconti dei danni

Da lunedì 8 aprile i cittadini potranno inoltrare le istanze online. Liquidazione in tempi celeriPordenone, 6 apr - "La Regione è pronta, da lunedì 8 aprile, a ricevere la rendicontazione delle spese ammissibili relative ai ristori per i danni subiti dal patrimonio edilizio abitativo causati dagli eventi meteo avversi che si sono verificati in regione dal 13 luglio al 6 agosto 2023. Dopo la fase per le anticipazioni, grazie ad un'apposita modulistica online, messa a punto per rispondere alla mole di domande ricevute e di contributi concessi, i cittadini potranno presentare attraverso il sito della Regione la rendicontazione e l'Amministrazione potrà procedere in maniera celere all'istruttoria e successivamente alla liquidazione dei contributi stabiliti".Lo ha annunciato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga - di concerto con gli assessori alla Protezione civile Riccardo Riccardi e alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante - alla vigilia dall'avvio della possibilità di inoltrare la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese ammissibili. La rendicontazione dovrà essere presentata entro due anni dalla data di pubblicazione del decreto di concessione nel quale è inserita la domanda di ristoro.Il governatore Fedriga e gli assessori Riccardi e Amirante hanno proseguito: "Dopo il primo decreto di concessione dei ristori, emanato all'inizio dello scorso mese di febbraio, con cui sono stati individuati 10.776 beneficiari privati per un valore complessivo di ristori di oltre 74,5 milioni, ora si potrà quindi procedere con la rendicontazione delle spese ammissibili, qualora siano stati già realizzati i lavori di ripristino".Le istanze complessivamente pervenute per danni a fabbricati sono state 16.379. Le concessioni di ristoro riguardano ad oggi 10.776 beneficiari, mentre sono in fase di conclusione le istruttorie per le ulteriori domande che pertanto verranno inserite nei prossimi provvedimenti di concessione, archiviazione o rigetto che verranno adottati.Il link di accesso al modulo di rendiconto sarà attivato nella consueta pagina internet https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-p ubblici/lavori-pubblici/edilizia/FOGLIA5/ dove saranno anche disponibili le linee guida illustrative della procedura. L'accesso è consentito tramite Spid, Cie, Cns/Crs ai beneficiari di ristoro concesso, il cui elenco è consultabile alla stessa pagina. Non è previsto il caricamento di allegati, tutte le dichiarazioni sono rese sottoforma di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.È inoltre sempre disponibile anche il modulo online per la richiesta dell'anticipazione a favore dei beneficiari di un ristoro concesso di almeno 5.000 euro che non abbiano ancora realizzato i lavori di ripristino dei danni. La settimana scorsa sono stati liquidati i primi 75 anticipi, per un totale di quasi 522 mila euro, mentre sono in fase di liquidazione nelle prossime settimane altre 154 richieste di anticipo per un valore di un milione e 80 mila euro.Gli uffici della Direzione Infrastrutture e territorio sono disponibili per informazioni e chiarimenti. È possibile contattare il numero dedicato 0432.555411 che, dall'8 aprile, amplia gli orari e sarà attivo il lunedì, il giovedì e il venerdì dalle 10 alle 12; il martedì e il mercoledì dalle 14.30 alle 16.Inoltre, per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere all'indirizzo email maltempo2023privati@regione.fvg.it. Per ulteriori informazioni: https://tinyurl.com/2vamuzdc ARC/LIS/al