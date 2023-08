Maltempo: Fedriga, soddisfazione per intervento Governo

Trieste, 29 ago - "Ringrazio il Governo per aver deliberato lo stato di emergenza per la nostra regione a seguito dell'ondata di maltempo verificatasi tra metà luglio e inizio agosto, nonché per il primo stanziamento ricevuto per fare fronte ai danni subiti. La Regione continuerà a lavorare, in collaborazione con l'Esecutivo nazionale, per dare le migliori risposte nei tempi più rapidi possibili ai cittadini danneggiati dal maltempo".



Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga, esprimendo soddisfazione per la delibera del Consiglio dei ministri che riconosce al Friuli Venezia Giulia lo stato di emergenza per 12 mesi a causa delle recenti calamità atmosferiche e assegna alla Regione un primo contributo di 7,75 milioni di euro. ARC/PAU/gg