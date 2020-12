Maltempo: Riccardi, aperta strada per frazioni Forni Avoltri isolate

Percorso individuato da Prot. civile accessibile da mezzi 4x4 Trieste, 8 dic - "Le frazioni di Forni Avoltri isolate dal maltempo dei giorni scorsi sono di nuovo raggiungibili attraverso la strada forestale resa agibile grazie all'intervento dei funzionari della Protezione civile, che hanno coordinato le operazioni di sgombero della viabilità alternativa". Lo ha annunciato il vicegovernatore della Regione, Riccardo Riccardi, evidenziando che "il percorso è stato sgomberato dalla neve e dagli alberi pericolosi ed è ora percorribile, ma solo da mezzi a quattro ruote motrici, dato che si tratta di una strada forestale con tratti fortemente pendenti e guadi. Veicoli non dotati di trazione integrale rischierebbero infatti di rimanere bloccati". Il vicegovernatore ha quindi evidenziato che "la nevicata in corso rende la situazione più complessa, ma una volta che la precipitazione si sarà conclusa il tragitto dovrebbe essere più facile da percorrere. Purtroppo da domani è previsto un elevato rischio di valanghe che, se si verificassero, porterebbero alla temporanea chiusura della strada per consentirne la messa in sicurezza e la rimozione della neve con mezzi specifici. Questo argomento sarà quindi al centro della riunione che si terrà domani mattina con la Protezione civile e il sindaco di Forni Avoltri, Sandra Romanin". ARC/MA/pph