Maltempo: Riccardi, entro inizio 2024 agibile casa riposo Mortegliano

Questa mattina il sopralluogo con il sindaco Roberto Zuliani Mortegliano, 21 ott - "Grazie allo stanziamento da parte della Protezione civile Fvg di un milione di euro al municipio di Mortegliano, entro i primi mesi del 2024 gli ospiti della casa di riposo comunale del paese potranno cominciare a rientrare nella struttura". Lo ha comunicato questa mattina l'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi dopo un sopralluogo che si è tenuto a Mortegliano nel cantiere della casa di riposo comunale gravemente danneggiata dalla grandinata di luglio 2023. Sopralluogo che si è tenuto insieme al sindaco di Mortegliano Roberto Zuliani. "Le prime opere di messa in sicurezza - ha ricordato Riccardi -, sono state eseguite dalla Protezione civile regionale e hanno riguardato le coperture, in modo tale da proteggere il più possibile le parti dello stabile rimaste integre, tra cui parte degli interni". "Con il recente stanziamento, di un milione di euro, l'amministrazione municipale di Mortegliano andrà a eseguire, con affidamento diretto, opere fondamentali per permettere alla casa di riposo di essere nuovamente operativa - ha spiegato Riccardi -. In questo momento non ci sono più perdite d'acqua e a brevissimo inizieranno i lavori all'interno dell'immobile". "I cantieri procederanno quindi con le controsoffittature, la tinteggiatura degli interni, la sistemazione dei corridoi e dei piani, in particolare il secondo piano, poiché il primo non presenta problematiche rilevanti - è entrato nel dettaglio Riccardi -. Saranno controllati e riparati, laddove necessario, gli impianti di riscaldamento ed elettrici. A quel punto gli ospiti, che adesso si trovano alloggiati in altre strutture della regione, potranno fare al rientro nella casa di riposo di Mortegliano". ARC/PT/ma