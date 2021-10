Maltempo: Roberti, 100mila euro per interventi Clauzetto e Castelnovo

Trieste, 15 ott - "I Comuni di Clauzetto e Castelnovo del Friuli riceveranno 50mila euro ciascuno per interventi di ripristino dei danni causati dal maltempo".



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, al termine della riunione di Giunta, nel corso della quale sono stati deliberati i due stanziamenti, che avverranno attraverso le risorse del Fondo regionale per il concorso agli oneri dei Comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile.



L'assessore ha spiegato che "grazie a questo stanziamento il Comune di Clauzetto ripristinerà la strada secondaria dei "Mions", danneggiata del maltempo di dicembre 2020, che consente di raggiungere le abitazioni sparse esistenti nell'omonima frazione e funge collegamento tra le frazioni di Pradis di Sopra e di Sotto. L'intervento prevede la manutenzione del fondo e del manto stradale e la riasfaltatura del primo e dell'ultimo tratto della strada".



"I fondi destinati al Comune di Castelnovo del Friuli - ha confermato Roberti - consentiranno di rimediare ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 16 agosto alla sede municipale e alla biblioteca comunale. Nello specifico verranno ripristinate, pulite e impermeabilizzate le murature del municipio ammalorate dalle infiltrazioni, mentre per quanto riguarda la biblioteca saranno sostituiti gli elementi danneggiati della copertura e puliti i pluviali". ARC/MA/ep