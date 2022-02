Maltempo: Roberti, a Comune Rigolato 50mila euro per impianti sportivi

Udine, 3 feb - Il Comune di Rigolato riceverà uno stanziamento straordinario di 50mila euro per far fronte ai lavori di ripristino delle strutture sportive comunali rimaste gravemente danneggiate a seguito del maltempo dello scorso autunno.



Lo ha confermato l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, comunicando i contenuti di una delibera approvata oggi, su proposta dello stesso Roberti, dalla Giunta regionale.



"La Regione può intervenire grazie al fondo che mette a disposizione risorse regionali a favore dei Comuni per accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile che si siano verificati nel corso dell'anno o nell'ultimo trimestre dell'anno precedente e che non siano finanziabili con normali risorse di bilancio" ha spiegato Roberti.



Le forti piogge e il vento abbattutisi sul territorio comunale il 4 e 5 ottobre e ancora il 6,7 e 8 novembre scorsi avevano provocato gravi danni alle strutture sportive del Comune montano che ha quantificato in 90mila euro i costi per sistemare il manto di copertura in lamiera, le grondaie e la pavimentazione. L'assegnazione di contributi regionali ammonta a 50mila euro, ovvero l'importo massimo previsto dal Regolamento del fondo per i Comuni fino a mille abitanti. ARC/SSA/gg