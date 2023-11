Maltempo: Zannier, sospese rate finanziamenti Fondo di rotazione

Udine, 24 nov - "Le imprese agricole e agroalimentari regionali colpite dalla grandine della scorsa estate potranno richiedere alle banche la sospensione delle rate dei finanziamenti erogati dal Fondo di rotazione in agricoltura".Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier spiegando quanto deliberato dalla Giunta regionale per consentire di applicare anche ai finanziamenti agevolati i contenuti dell'ordinanza adottata dal Capo della Protezione civile in ragione dello stato di emergenza causato dagli eccezionali eventi meteo."La gravità dei danni alle attività produttive agricole ha ulteriormente accentuato lo stato di difficoltà del comparto, rendendo necessario adottare il massimo sostegno a favore delle imprese" ha spiegato Zannier, ricordando come il provvedimento regionale appena adottato tragga origine dalla decisione del Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza per i territori danneggiati a seguito del forte disagio socio economico provocato dagli eventi."Le successive ordinanze della Protezione civile - ha proseguito Zannier - consentono alle imprese agricole con terreni colpiti dalla grandine di richiedere alla banca la sospensione, per 12 mesi, delle rate dei finanziamenti accesi per l'attività agricola. Il provvedimento regionale fa appunto riferimento a questa moratoria riguardando nello specifico i finanziamenti del Fondo di rotazione in agricoltura e più precisamente le rate in scadenza il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024". ARC/SSA/ma