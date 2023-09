Mare: Fedriga, alleanza istituzioni e norme chiare per sviluppo Paese

Trieste, 15 set - "Gli ottimi risultati ottenuti dall'insieme delle attività legate al mare del Friuli Venezia Giulia sono certamente frutto della grande alleanza che Regione, Comuni, Autorità di sistema e tutti gli enti interessati hanno saputo stringere in questi anni. Un patto istituzionale che ha permesso di accrescere moltissimo la nostra competitività, gettando le basi per nuove opportunità di sviluppo in particolare nel settore logistico". Lo ha affermato oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo al Forum Risorsa Mare, organizzato a Trieste da The European House - Ambrosetti in collaborazione con il Ministero per la Protezione civile e le Politiche del mare e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Pur non avendo competenze dirette in questo settore, la nostra Regione investe risorse proprie per sostenere le attività portuali - ha spiegato Fedriga -. Lo stesso vale per gli interporti. Attraverso la controllata Friulia, il Friuli Venezia Giulia supporta queste realtà che sono strategiche per l'intero sistema". "A livello nazionale non possiamo pertanto che vedere positivamente una regia in grado di dare nuove opportunità al sistema Italia e che - ha aggiunto il governatore - non deprima ma viceversa riconosca le autonomie e le peculiarità delle singole Autorità di sistema portuale. Basta guardare a Trieste e a Genova che non sono per nulla in competizione, rivolgendosi a mercati differenti". Nel corso del suo intervento il governatore Fedriga ha anche sottolineato l'urgenza di superare la complessa normativa del nostro Paese. "Gli amministratori pubblici, gli imprenditori e i cittadini hanno bisogno di leggi chiare - ha rimarcato Fedriga -. Spesso ci troviamo a interpretare provvedimenti non solo complicati ma troppo spesso incomprensibili. Questo non consente di fare gli interventi necessari in tempi ragionevoli. Un esempio è quello dei dragaggi. In questo ambito persino chi governa non sa come agire per rimanere all'interno della legalità". "Questo è un problema di democrazia. Bisogna avere il coraggio - ha concluso il governatore - di intervenire con forza. Anche in questo caso un'alleanza istituzionale può essere la chiave per andare in una direzione di profondo cambiamento". ARC/RT/gg