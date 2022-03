Mattarella in Fvg: Fedriga, a ospiti Itis parole speranza per futuro

Ricordati i momenti di isolamento in fase più intensa pandemia Trieste, 28 mar - "La grande partecipazione degli ospiti dell'Itis alla visita del Presidente Mattarella è stata contraddistinta dalle parole degli anziani che sono intervenuti, spesso con toni confidenziali, e hanno ricordato i momenti di sofferenza e di isolamento vissuti durante la fase più dura della pandemia". Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine della visita del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, all'Azienda pubblica di servizi alla persona Itis di Trieste. Come ha spiegato Fedriga, è stato lo stesso Mattarella, dopo aver manifestato la propria vicinanza agli anziani per quello che hanno sofferto nell'emergenza, a rivolgersi agli ospiti della struttura con parole di incoraggiamento e di speranza. In particolare ha ricordato come grazie alle misure intraprese e ai vaccini la situazione del Covid sia migliorata, garantendo la possibilità di togliere le restrizioni che proibivano le visite dei parenti. Inoltre il governatore ha sottolineato come il Capo dello Stato abbia avuto modo di constatare il livello dei servizi offerti dalla struttura triestina. Infine Fedriga ha concluso riportando come Mattarella nell'occasione abbia rimarcato il ruolo e l'importanza degli anziani per l'esperienza e la saggezza che sono in grado di infondere nella nostra società. ARC/GG/al