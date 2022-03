Mattarella in Fvg: Fedriga, sistema universitario è al centro

Conoscenza decisiva in periodo così difficile. Trieste capitale incontro, non esclusione Trieste, 28 mar - "Il sistema universitario è stato ed è al centro dell'attenzione dell'Amministrazione regionale: si apre una congiuntura ancora difficile, ardua e per certi aspetti angosciante ma mai come oggi la necessità di affidarsi alla conoscenza sarà determinante per superare questo periodo così sfidante". Si è espresso così il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga in occasione dell'inaugurazione dell'Anno accademico 2021-2022 all'Università di Trieste alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Trieste - ha detto Fedriga - è capitale dell'incontro delle culture: attraverso la cultura si crea il dialogo. Il compito della cultura e della scienza non è quello di escludere e di emarginare, ma quello di coinvolgere". Fedriga, nell'Aula Magna dell'Ateneo insieme al vicegovernatore Riccardo Riccardi, ha ricordato gli stanziamenti per il sistema universitario che nella programmazione 2019-2021 sfiorano i 26 milioni, di cui 10 tra infrastrutture di ricerca ed edilizia; nel 2022-2024 sono stanziati 22,8 milioni, di cui 3 per le infrastrutture, al netto della dotazione finanziaria per l'edilizia. Il governatore ha evidenziato poi gli interventi più significativi a favore dell'Ateneo triestino: dall'infrastruttura di trasmissione dati intrinsecamente sicura (800mila euro), all'implementazione dei laboratori (1,45 mln di euro), alla dotazione di 500mila euro per lo sviluppo delle scienze sociali nelle Università di Trieste e di Udine. Fedriga si è soffermato quindi sui progetti di ricerca, sviluppo e innovazione dell'Ateneo triestino considerati di livello strategico per l'Amministrazione regionale: il progetto per la Valle dell'idrogeno transnazionale dell'Alto Adriatico, sottoscritto con Slovenia e Croazia e che ha coinvolto anche Snam, e il protocollo Regione-Novartis per la realizzazione di un Polo di Scienze della Vita. "Un'ulteriore partita aperta - ha rilevato Fedriga - riguarda il Pnrr, versante sul quale l'Ateneo triestino e le altre istituzioni scientifiche radicate sul territorio regionale, assieme alle imprese, dovranno mettere in campo le proprie eccellenze per cogliere appieno le opportunità legate al Piano. A tal proposito, ricordo che a dicembre 2021 è stata approvata la prima serie di avvisi del Ministero dell'Università e della Ricerca per la Missione 4 (Istruzione e Ricerca) per finanziare interventi che mirino a potenziare le attività di ricerca di base e industriale". Il governatore ha rimarcato infine l'impegno della Regione e del sistema universitario per gli studenti ucraini. Di fronte alla nuova emergenza "la risposta è stata pronta. L'Ateneo ha saputo accogliere l'appello del ministro Messa di attivare ogni possibile iniziativa ed azione atta a manifestare sostegno, solidarietà e vicinanza al popolo ucraino, con particolare attenzione a creare le migliori condizioni per la popolazione studentesca e per mantenere viva in essa la speranza in un futuro di libertà, anche attraverso la continuità nei percorsi di studio. Il sistema universitario regionale - ha concluso il governatore del Friuli Venezia Giulia - lancia così, in un contesto di sofferenza e crescente preoccupazione, un segnale importante sul piano della solidarietà e dell'inclusione". ARC/PPH/al