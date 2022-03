Mattarella in Fvg: Fedriga, vocazione Ts a dialogo e convivenza

Prima tappa firma per passaggio Narodni dom a comunità slovena Trieste, 28 mar - "Una scelta importante quella compiuta dal Capo dello Stato di venire oggi a Trieste, vista la particolare situazione di crisi internazionale: Trieste è stata sempre, soprattutto in ambito culturale e scientifico, centro europeo di incontri e di dialogo fra mondi a volte anche contrastanti tra loro".



Lo ha detto oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'arrivo del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la firma della restituzione del Narodni dom alla comunità slovena. Presente tra gli altri, assieme a Fedriga, anche l'assessore regionali alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti.



Come ha sottolineato Fedriga, il passaggio odierno, che vede l'autorevole partecipazione del Capo dello Stato, testimonia il consolidamento dei rapporti di collaborazione e di amicizia tra l'Italia e la Slovenia. "In questo - ha aggiunto il governatore - si inserisce il superamento dei retaggi del Novecento, che per queste terre hanno significato un periodo di divisione e diffidenze a cui oggi possiamo guardare come momenti appartenenti a un'epoca passata, perché il presente ci proietta in una prospettiva in cui la pacifica convivenza e la cooperazione - ha concluso - diventano una concreta opportunità di sviluppo che abbiamo il dovere di cogliere".