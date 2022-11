Medicina:Callari, corso Aigo risponde a esigenze avanzate degli utenti

Trieste, 24 nov - "Che la gastroenterologia approfondisca in un corso specifico gli aspetti predittivi e di precisione corrisponde agli intenti di una medicina che pone sempre più al centro gli utenti ritagliando per ciascuno di essi un abito su misura ovvero un percorso diagnostico e terapeutico personalizzato". Sono parole dell'assessore regionale ai Servizi generali e servizi informativi Sebastiano Callari che è intervenuto oggi all'auditorium del Molo IV di Trieste in rappresentanza dell'Amministrazione del Friuli Venezia Giulia all'apertura del corso nazionale Aigo, l'Associazione italiana gastroenterologi ed endoscopisti digestivi ospedalieri. Il corso, coordinato da Fabio Monica, direttore della Gastroenterologia di Asugi (Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina), si articola in tre giornate e sviluppa un'ampia gamma di temi: l'epatologia, le malattie infiammatorie croniche intestinali, i disturbi funzionali l'oncologia digestiva, l'obesità e l'endoscopia. "Trieste è sempre aperta all'innovazione e a coloro che fanno ricerca e vogliono applicarla alla vita dei nostri cittadini": questo il benvenuto ai congressisti di Callari, che si è anche tolto un sassolino dalla scarpa. "Eventi prestigiosi come il corso Aigo - è la tesi dell'assessore, di professione urologo - aiutano recuperare la fiducia dell'opinione pubblica nei medici la cui credibilità è stata aggredita da chi in questo periodo ha trovato spazio sui palcoscenici televisivi per parlare di cose che hanno poco a che fare con la scienza basata sulle evidenze". ARC/PPH/al