Mediocredito: Regione, raggiunti obiettivi in periodo incertezza

Udine, 27 apr



Udine, 27 apr - Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e l'intera struttura di Banca Mediocredito Fvg hanno saputo portare avanti gli obiettivi condivisi in un momento di incertezza come quello attuale.



Ad esprimere il ringraziamento proprio e dell'Amministrazione regionale è stata l'assessore alle Finanze del Friuli Venezia Giulia durante l'assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Mediocredito Fvg che ha approvato il bilancio 2021.



Come ha riferito l'esponente della Giunta regionale, questa assemblea con ogni probabilità sarà l'ultima che vedrà la partecipazione della Regione in qualità di socio.



L'assessore regionale ha rimarcato la buona gestione di Banca Mediocredito delle misure sui fondi agevolati regionali a favore di imprese e privati con contributi e garanzie integrative su mutui per l'acquisto della casa oltre alla capacità di far fronte alle difficoltà che stanno segnando l'economia.