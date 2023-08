Meeting Rimini: Zilli, da dialogo opportunità per crescita territorio

Rimini, 23 ago - "Il Meeting di Rimini è una grande opportunità per mettere a confronto esperienze, ascoltare nuovi punti di vista e fare rete per affrontare e vincere nuove sfide a favore della nostra Regione. È inoltre un modo efficace per far conoscere ai tanti che partecipano a questa manifestazione le qualità e le potenzialità del Friuli Venezia Giulia". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli in occasione del Meeting di Rimini, giunto alla 44esima edizione e in corso nel capoluogo romagnolo fino al 25 agosto. L'assessore ha partecipato all'incontro "Infrastrutture e Pnrr: quale sviluppo per l'Italia" alla presenza, tra gli altri, del vicepremier Matteo Salvini. "È stata un'occasione per fare il punto sugli interventi in programma a livello nazionale per sostenere lo sviluppo del Paese e delle Regioni - ha aggiunto Zilli, che è alla guida della cabina di regia Pnrr del Friuli Venezia Giulia -. Il dialogo e lo scambio reciproco sono basi importanti per favorire la crescita dei nostri territori". ARC/PAU/pph