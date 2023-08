Memoria: Anzil, bando Vajont rafforza cultura rispetto della natura

Trieste, 25 ago - "Mancano poche settimane al sessantesimo anniversario del disastro della Diga del Vajont che nel 1963 ha colpito duramente le comunità della Valle del Piave in Veneto e della Valcellina in Friuli Venezia Giulia. Dobbiamo continuare a mantenere viva la memoria di questa catastrofe ambientale provocata dall'uomo, promuovendo la cultura del rispetto della natura e della prevenzione. Con questo spirito anche quest'anno saranno finanziate alcune iniziative legate alla celebrazione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont che cade il 9 ottobre".



Lo afferma il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil dopo l'approvazione da parte della Giunta dell'avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto proprio questa "Giornata" istituita per legge dalla Regione nel 2019.



"La domanda di finanziamento - spiega Anzil - potrà essere presentata da enti locali e pubblici del Friuli Venezia Giulia, da realtà private senza finalità di lucro che svolgono attività culturali e da associazioni dei familiari delle vittime della tragedia del Vajont".



In base alla delibera approvata oggi il contributo sarà compreso tra 10mila e 25mila euro e finanzierà il 100 per cento del fabbisogno. Le domande andranno presentate dal 1° settembre al 2 ottobre 2023.



"La valutazione sarà effettuata da una apposita commissione di esperti e la graduatoria finale - aggiunge il vicegovernatore - sarà pubblicata a ridosso del 9 ottobre, data di celebrazione del sessantesimo anniversario di questo immane disastro che provocò in pochi minuti la scomparsa di quasi 2mila persone e che devastò in modo irreparabile il nostro territorio".



In occasione di questa importante ricorrenza, che vedrà anche la partecipazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la cerimonia sarà organizzata direttamente alla Diga che si trova in Friuli Venezia Giulia nel Comune di Erto e Casso.