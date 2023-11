Memoria: Callari, caduti Nassiriya esempio pace e libertà per giovani

Monfalcone, 13 nov - "Fin dalla loro inaugurazione, avvenuta due anni fa, il monumento e l'area verde tra via Valentinis e via Sant'Anna a Monfalcone non solo ricordano i caduti della strage di Nassiriya ma rappresentano anche un grande omaggio alle forze armate italiane che hanno portato ovunque un messaggio di pace, libertà e democrazia". Lo ha affermato l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari intervenuto questa mattina alla cerimonia in ricordo di quanto accadde a Nassiriya in Iraq il 12 novembre 2003 quando, a seguito di un attentato alla base Maestrale, morirono ventotto persone. Tra queste ben 19 erano italiane: diciassette militari, un cooperatore internazionale e un regista. "Purtroppo oggi siamo ben lontani dalla pacificazione e per motivi religiosi ed economici - ha sottolineato Callari - vengono continuamente alimentati nuovi conflitti. Bisogna ripartire dai giovani per avere un futuro senza guerre e violenze". "L'augurio - ha detto l'assessore rivolgendosi alle ragazze e ai ragazzi degli istituti Giacich e Randaccio presenti alla commemorazione - è che le nuove generazioni, guardando l'orrore al quale stiamo assistendo in questo periodo storico, possano costruire un mondo di pace". L'assessore Callari ha voluto poi rendere un particolare omaggio all'Arma dei Carabinieri. "In tutti i teatri dove ha operato ha sempre mostrato il volto migliore del nostro Paese, dando un valore altissimo al concetto di Patria e rappresentando un esempio virtuoso che scuola e istituzioni - ha aggiunto - devono trasmettere ai giovani, mettendolo al centro del processo educativo". "Solo partendo da valori come pace, libertà, democrazia, patria e identità nazionale - ha concluso Callari - possiamo costruire insieme un futuro migliore per tutti". ARC/RT/gg