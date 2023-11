Memoria: Callari, riaffermare messaggio di pace e integrazione laica

Monfalcone, 1 nov - "Stiamo vivendo giorni terribili caratterizzati dai rumori della guerra. Qui a Monfalcone oggi abbiamo acceso invece la fiaccola della pace portata dagli alpini che in tanti missioni in tutto il mondo hanno riaffermato i valori della pace e della democrazia. In questo momento più che mai dobbiamo far arrivare con forza questo messaggio di pace in quei luoghi dove sta prevalendo la violenza cieca che non guarda in faccia nessuno, colpendo duramente anche i civili". Lo ha affermato oggi a Monfalcone l'assessore al Patrimonio Sebastiano Callari durante la cerimonia in omaggio ai caduti di tutte le guerre. "Dobbiamo condannare in modo assoluto ogni forma di terrorismo. Allo stesso tempo - ha sottolineato Callari - è nostro dovere spendere una parola di pace per aiutare i popoli ad abbandonare qualsiasi ideologia di carattere religioso. Le guerre fatte in nome della religione hanno portato ovunque solo distruzione e violenza". "Se queste posizioni ideologiche continueranno a radicalizzarsi nessuno sarà più al sicuro. Neppure qui nel nostro Paese dove - ha aggiunto l'assessore - l'integrazione fa fatica a realizzarsi. Finché non si abbandona l'assurda violenza dettata dalle guerre di religione, non ci può essere vera integrazione, principio cardine di uno Stato laico". "Nel tempo abbiamo combattuto per affermare i valori di libertà, pace, solidarietà, democrazia, rispetto delle diversità. Proprio da Monfalcone, dove il problema dell'integrazione è particolarmente sentito, va riaffermato il concetto che non ci può essere pace - ha concluso Callari - se non attraverso un'integrazione laica e l'accettazione dell'altro e di quei valori universali che sono propri di qualsiasi essere umano". ARC/RT/ep