Memorial Day: Roberti, vittime terrorismo sono eroi nazionali

Questa sera a Trieste lo spettacolo teatrale in ricordo dell'agente Eddie Walter Cosina



Trieste, 11 mag - "Tra le iniziative odierne in programma oggi a Trieste in occasione del Memorial Day, lo spettacolo ispirato a Eddie Walter Cosina porta all'attenzione del pubblico il valore di una figura spesso poco conosciuta ma che va ricordata per il sacrificio compiuto nell'esercizio del proprio dovere. Tutte le vittime del terrorismo e della criminalità, a prescindere dal ruolo professionale ricoperto, erano persone che hanno lasciato i loro cari difendendo la collettività da violenze ingiustificabili. Sono storie che vanno tramandate e che devono rappresentare un patrimonio nazionale".



Queste le parole dell'assessore regionale alla Sicurezza, Pierpaolo Roberti, che assisterà questa sera allo spettacolo teatrale "Angeli custodi: un passo avanti nel pericolo, due indietro davanti al successo" organizzato a Trieste al Magazzino 26 (sala Luttazzi) nell'ambito del Memorial Day, la giornata che il Sindacato autonomo di polizia (Sap) organizza sin dal 1992 all'indomani delle stragi di Capaci e via d'Amelio a ricordo di tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni criminalità.



L'opera nasce dalla collaborazione tra il Sap di Trieste, il Centro di produzione teatrale "ArtistiAssociati" e l'attore triestino Francesco Gusmitta e prende ispirazione dalla figura di Eddie Walter Cosina, agente di scorta per Paolo Borsellino, originario di Trieste, rimasto ucciso nella strage di via D'Amelio.



Altre iniziative si sono svolte in giornata a Trieste per il Memorial Day, con la deposizione di un mazzo di fiori e di una corona di alloro presso la foiba di Basovizza e al Famedio dei caduti della Polizia nell'atrio della questura di Trieste. ARC/PAU/pph