Memorial Figli delle Stelle:Roberti, Rotta e Demenego simboli impegno

Trieste, 22 lug - "Oggi il Memorial Figli delle Stelle è un momento di festa e sport che riunisce quattro categorie professionali molto diverse tra loro ma in costante contatto, ma non dobbiamo mai dimenticare i due ragazzi, Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, a cui è dedicato. Due giovani agenti della Polizia di Stato che hanno perso la vita nell'esercizio del dovere, che sono divenuti un simbolo dell'impegno e della passione che gli uomini e le donne delle Forze dell'ordine quotidianamente mettono nella difesa delle nostre città. Nel loro ricordo i triestini si sono abbracciati nella lunga fiaccolata organizzata poco dopo la loro morte, con uno spirito di fratellanza e condivisione che auspico sia sempre mantenuto". Sono questi i concetti espressi dall'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti all'apertura dell'edizione 2023 del Memorial Figli delle Stelle, che vede amichevolmente contrapposte le rappresentative di calcetto della Questura di Trieste, dei politici, del 118 e dei giornalisti. Al calcio d'inizio dell'evento hanno assistito, tra gli altri, il questore di Trieste Pietro Ostuni, il sindaco del capoluogo regionale Roberto Dipiazza e l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro, che ha ringraziato le Forze dell'ordine per il proprio lavoro. ARC/MA