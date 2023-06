Migranti: Roberti, botte e bimbi narcotizzati mostrano volto passeur

Trieste, 28 giu - "Violenze sui migranti, bambini narcotizzati e soldi sporchi. Questo è il vero volto dell'immigrazione clandestina e chi non la condanna e ostacola con ogni mezzo è complice dei criminali che la organizzano. Complimenti alla Direzione distrettuale antimafia e alla Polizia di Stato per aver smantellato la radicata rete di passeur operante attraverso i confini del Friuli Venezia Giulia. Pur nella consapevolezza che ci sarà sempre chi cerca di approfittare dell'enorme quantità di denaro legata all'immigrazione clandestina è moralmente doveroso fare tutto quanto è in nostro potere per fermare con ogni mezzo i canali illegali alla base del traffico di esseri umani".Questo il commento dell'assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti in merito agli esiti dell'operazione "The End" coordinata dalla Dda di Trieste dalla Polizia di Trieste, nell'ambito dell'inchiesta che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina attraverso Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia. ARC/COM/ma