Migranti: Roberti, ok a regolamento contributi per rientri volontari

Trieste, 11 nov - La Giunta regionale, su proposta dell'assessore alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, ha approvato il regolamento per la concessione di contributi a favore di iniziative che favoriscano il volontario rientro dei migranti nei Paesi d'origine.Il regolamento attua due articoli della legge regionale 9/2023 sul Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione. Possono beneficiare dei contributi gli Enti locali, in forma singola o associata; gli enti del Terzo settore e altri enti del privato sociale senza scopo di lucro, con esperienza nel settore; organizzazioni internazionali non governative.Sono ammissibili a contributo le iniziative progettuali che prevedano attività di informazione, orientamento e promozione dell'opportunità del rientro volontario assistito, rivolte alle persone migranti potenzialmente beneficiarie e agli operatori di settore e attività di istruzione e formazione, tramite laboratori di apprendimento volti ad assicurare che i migranti acquisiscano competenze per rispondere alle necessità del mercato del lavoro locale e al ritorno nei paesi d'origine.Infine, vengono finanziate attività di accompagnamento e assistenza, che prevedono ritorni in patria attraverso progetti individuali di reinserimento sociale ed economico; supporto per rimpatrio di persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione, in accordo con le autorità.Gli importi concedibili per le iniziative progettuali sono compresi fra 25mila e 100mila euro.La domanda va redatta sulla modulistica scaricabile dal sito della Regione e deve essere presentata tramite posta elettronica certificata all'indirizzo immigrazione@certregione.fvg.it entro il termine del 31 maggio. ARC/EP/al