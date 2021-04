Min. linguistiche: Roberti, servizio pubblico essenziale per tutela

Trieste, 7 apr - "La nuova Convenzione tra il Governo e la Rai garantisca adeguata tutela alle specificità linguistiche del Friuli Venezia Giulia, riconoscendone la piena autonomia rispetto a quelle presenti in altre Regioni e potenziando il monitoraggio sulle ricadute degli investimenti pubblici operati a beneficio del territorio in termini di programmazione, innovazione tecnologica e servizi ai cittadini".Lo ha sottolineato l'assessore alle Autonomie locali, corregionali all'estero e lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, intervenendo all'incontro, tenutosi stamane in modalità telematica, tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, la Rai, il Corecom e la Regione Friuli Venezia Giulia - rappresentata anche dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin - per il rinnovo della Convenzione per la trasmissione di programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena, friulana e italiana in scadenza il 29 aprile prossimo."Ferma restando la premessa che l'atto integrativo, siglato il 5 agosto 2020, rappresenta senz'altro un enorme passo in avanti sul fronte della valorizzazione delle comunità locali - ha sottolineato Roberti - non si possono ignorare le pressanti richieste che ci pervengono dal territorio in termini di rafforzamento di un'offerta incentrata non su dinamiche di natura commerciale bensì su altrettanto imprescindibili logiche di salvaguardia culturale e identitaria"."L'auspicio - ha concluso l'assessore - è quindi che la nuova Convenzione tra il Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai faccia proprie le istanze delle comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia e, agendo anche attraverso il potenziamento degli strumenti digitali, riconosca il pieno accesso ai contenuti a quelle residenti all'estero". ARC/DFD/ma