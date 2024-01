Minoranze: Fedriga, comunità slovena è parte integrante del Fvg

San Floriano del Collio, 26 gen - "La comunità slovena non è una realtà estranea al Friuli Venezia Giulia, bensì parte integrante con la propria lingua e cultura. Il ruolo che essa può svolgere in questa regione, in un contesto internazionale radicalmente e drammaticamente modificato, è di primo piano: un ruolo di ponte, di collegamento, di dialogo". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga intervenendo questa sera all'incontro di inizio anno organizzato da Slovenska Skupnost a San Floriano del Collio. Alla presenza dell'assessore regionale alle Autonomie locali con delega alle lingue minoritarie Pierpaolo Roberti e di numerose altre autorità, il massimo esponente dell'Esecutivo ha sostenuto l'importanza del legame con le proprie radici, il senso di appartenenza alla comunità per confrontarsi con il mondo e guardare al futuro con fiducia. "Lavorare insieme - ha affermato Fedriga - è un'opportunità per tutti. Lo dimostra l'esempio di Go!2025 che vede il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia come pilastri di un unico ponte che è la Capitale europea transfrontaliera della Cultura. La valorizzazione della cultura della minoranza non può che rafforzare questi pilastri, espressione di condivisione e di fratellanza". "Penso che la minoranza slovena all'interno del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia debba essere rappresentata di diritto senza l'obbligo di aggregarsi a qualsiasi forza politica - ha sostenuto il governatore - . È nostro interesse concretizzare questo passaggio all'interno di una più ampia riforma elettorale e auspico un pieno coinvolgimento da parte delle diverse forze politiche, al fine di distinguere la rappresentanza delle minoranze dalle rappresentanze di partito". ARC/PAU/al