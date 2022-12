Minoranze: Roberti, convenzione con Commissariato del Governo in Fvg

Udine, 18 dic - La Regione e il Commissariato del Governo in Friuli Venezia Giulia avvieranno una collaborazione per l'attività di supporto e consulenza linguistica per favorire la standardizzazione e normazione della terminologia giuridico-amministrativa in lingua slovena mediante l'adesione del Commissariato alla Rete per l'uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione.



Lo stabilisce una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore alle Lingue minoritarie Pierpaolo Roberti, che ne autorizza lo schema di convenzione.



"Nell'ambito della collaborazione - ha spiegato Roberti - è previsto un reciproco arricchimento e scambio di conoscenze che avverrà tramite la condivisione di materiale bilingue, banche dati terminologiche e conoscenze in materia giuridico-amministrativa in lingua slovena. La Regione si impegna a offrire, attraverso il proprio Ufficio centrale, assistenza e consulenza linguistica e terminologica, attività di interpretazione simultanea, consecutiva e sussurrata esclusivamente in occasione di eventi o incontri istituzionali di carattere transfrontaliero, nonché un servizio di revisione delle traduzioni per la combinazione italiano-sloveno e mette a disposizione del Commissariato del Governo una licenza del software per la traduzione assistita".



La convenzione ha una durata di due anni e può essere rinnovata per ulteriori periodi biennali. ARC/LP/ep