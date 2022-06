Minoranze: Roberti, Europeada torneo dell'amicizia tra i popoli

Presentata la partecipazione della rappresentativa della comunità slovena Trieste, 18 giu - "La Regione ha contribuito con convinzione a questa iniziativa, perché si fonda sul linguaggio universale dello sport e sul valore dell'amicizia tra i popoli". Lo ha detto oggi l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, in occasione della presentazione della partecipazione della rappresentativa della comunità slovena in Italia al Campionato europeo di calcio delle comunità linguistiche autoctone 'Europeada' che si terrà in Carinzia dal 25 giugno al 3 luglio. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, anche questo è uno di quegli eventi che erano stati rimandati a causa della pandemia e quindi "salutare oggi la prima partecipazione a Europeada della squadra dei nostri corregionali di lingua slovena è un momento che, in una fase storica particolare come quella che stiamo attraversando, ci dà entusiasmo e ci riconsegna una normalità che per troppo tempo era rimasta sospesa". Roberti ha poi inteso ricordare come, anche in una competizione sportiva come questa, ci possa essere un obiettivo culturale da conseguire: nella fattispecie quello di condividere con altre realtà le buone pratiche sul tema della tutela delle minoranze linguistiche. Infine l'assessore, parlando del torneo, ha auspicato che il fatto di trovarsi nell'altro girone di qualificazione rispetto ai campioni uscenti del Sud Tirolo possa rappresentare per la formazione della minoranza slovena un vantaggio nel percorso che porta alla finale. ARC/GG