Minoranze: Roberti, nuova sede per condividere esperienze a Tarvisio

L'assessore all'inaugurazione dei locali della Confederazione organizzazioni slovene con Kmecka Zveza Tarvisio, 21 ott - "Tarvisio e la Valcanale sono un simbolo del multiculturalismo e del plurilinguismo: qui siamo all'incrocio di tre confini, nell'unico territorio del Friuli Venezia Giulia in cui tradizionalmente e costantemente vengono parlati italiano, sloveno, friulano e tedesco: non a caso proprio oggi, assieme all'inaugurazione di questa bellissima e centrale sede della Confederazione organizzazioni slovene - Svet slovenskih organizacij (Sso) con l'Associazione agricoltori - Kmecka Zveza, in municipio ci sarà anche la prima assemblea della Comunità linguistica germanofona". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Minoranze Pierpaolo Roberti all'inaugurazione della nuova sede delle realtà associative slovene in via Sottomonte a Tarvisio, che ha di poco preceduto la seduta della prima assemblea ufficiale della Comunità linguistica germanofona. "Un doppio evento - ha notato Roberti - che ribadisce il ruolo che la Regione Friuli Venezia Giulia e questo territorio assegnano al multiculturalismo, attraverso cui in primis si riescono a mantenere stabili i forti legami di amicizia con i nostri territori vicini. Si tratta - ha aggiunto l'esponente della Giunta Fedriga - di un fattore essenziale non soltanto per motivi morali, etici e culturali, ma anche perché pensiamo che questo sia un punto di forza che nessuno dovrà mai toglierci. Siamo una regione unica dal punto di vista geografico, paesaggistico e linguistico: altri luoghi dove si fa al mattino la colazione davanti al mare e poi si pranza vista montagne, parlando quattro lingue, non ce ne sono. Questo è un patrimonio che vogliamo custodire, valorizzare e promuovere sempre di più e l'inaugurazione di questa nuova sede è un tassello in più per farlo". Benedetti dal parroco di Tarvisio don Alan Iacoponi, i locali della nuova sede di proprietà della Sso - la quarta in regione per la Kmecka Zveza dopo quelle di Trieste, Gorizia e Cividale - saranno aperti a tutte le realtà associative delle minoranze linguistiche tutelate. All'inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Tarvisio Renzo Zanette, il presidente della Kmecka Zveza Franc Fabec, il presidente della Sso Walter Bandelj, il console generale di Slovenia a Trieste Gregor Suc, il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il presidente dell'Associazione culturale Valcanale Alfredo Sandrini. ARC/EP/ma