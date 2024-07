Minoranze: Roberti, plauso a nuovo logo e portale Sloveni in Italia

Trieste, 1 lug - "Il logo scelto per rappresentare gli sloveni in Italia, oltre a essere molto gradevole da un punto di vista estetico, è senz'altro azzeccato. Il cuore intrecciato da un filo in grado di unire è un simbolo che rappresenta alla perfezione la volontà di trasmettere in modo univoco le diverse anime e le numerose potenzialità della comunità".

Lo ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti nel corso della presentazione ufficiale del progetto "Brand Slovenci v Italiji - Sloveni in Italia", realizzato con il contributo della Regione.

Oltre al nuovo logo, è stato illustrato alla stampa anche il nuovo portale web slovita.info che diventerà un aggregatore di informazioni a 360 gradi sulla comunità nazionale slovena presente nel nostro Paese, nato su iniziativa della Slovenska kulturno-gospodarska zveza - Unione culturale economica slovena (Skgz) e della Svet slovenskih organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso).

Nel portare i saluti dell'Amministrazione regionale e del governatore Fedriga, l'assessore Roberti ha sottolineato le similitudini con l'operazione fatta dalla Regione con il brand Io sono Friuli Venezia Giulia.

"Restiamo certamente orgogliosi delle nostre tante specificità e del nostro territorio ricco di meravigliose differenze, ma Io sono Fvg riesce a contenere e a dare il giusto risalto a tutte le eccellenze regionali. L'auspicio - ha sottolineato l'assessore - è che gli stessi risultati possano essere centrati da questo importante progetto per la comunità nazionale slovena in Italia".

Nel corso della conferenza stampa è stato ricordato che il simbolo identitario "Slovenci v Italiji - Sloveni in Italia" è un marchio registrato. Per poterlo utilizzare ufficialmente sarà necessario registrarsi e ottenere la dovuta autorizzazione sulla base di un regolamento che ancora in fase di definizione. ARC/TOF/al