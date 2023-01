Minoranze: Roberti, tutela comunità slovena è difesa autonomia Fvg

Duino Aurisina, 28 gen - "La comunità linguistica slovena rappresenta una grande ricchezza per il Friuli Venezia Giulia. Una ricchezza che l'Amministrazione regionale ha tutelato e valorizzato con convinzione perché il plurilinguismo e la presenza delle minoranze sono cardini della nostra autonomia regionale. Oggi la politica è chiamata a essere credibile e a compiere scelte concrete ed è paradossale che questa responsabilità non venga colta proprio da un partito come la Slovenska skupnost, il quale sta correndo il rischio, nella speranza di agguantare un minimo vantaggio elettorale, di sostenere proposte demagogiche che rischiano di creare fratture all'interno della comunità stessa, favorendo un territorio a discapito di un altro".



È il pensiero espresso dall'assessore regionale alle Autonomie locali e lingue minoritarie Pierpaolo Roberti durante il tradizionale incontro di inizio anno della Slovenska skupnost, svoltosi ieri sera a Duino Aurisina, al quale hanno partecipato tra gli altri il segretario regionale del movimento politico e sindaco di Duino Aurisina (Devin Nabre?ina) Igor Gabrovec e il presidente regionale dello stesso Peter Mocnik, oltre ai sindaci di Gorizia Rodolfo Ziberna, Sgonico (Zgonik) Monica Hrovatin e di Monrupino (Repentabor) Tanja Kosmina e numerosi rappresentanti del Consiglio regionale e delle associazioni e realtà di lingua slovena.



L'assessore ha quindi ricordato l'importante lavoro svolto nel corso della legislatura con la realizzazione dell'Ufficio centrale per la lingua slovena l'assessore e ha evidenziato come questo venga unanimemente considerato un modello da esportare e adottare all'interno del contesto europeo. ARC/MA/pph