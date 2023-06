Missione Usa: Fedriga, Fvg lavora a transizione energetica

Incontri con Cfs (ricerca su energia a fusione) e 42N Advisor (inserimento startup nel mercato statunitense) Trieste, 10 giu - La prima tappa dell'ultima giornata della missione del governatore Fedriga negli Stati Uniti ha avuto in programma la visita alla Cfs, startup statunitense - fondata nel Massachusetts Institute of Technology (Mit) - partecipata al 20 per cento da Eni e impegnata nella ricerca sull'energia a fusione. "Non c'è dubbio - ha affermato Fedriga - che questo è il modo corretto e realistico per guardare alla transizione energetica senza visioni integraliste, ma basandoci sulle garanzie che offre chi con serietà e professionalità è impegnato nel perfezionare sistemi in grado di soddisfare il fabbisogno di energia rispettando l'ambiente e la salute delle persone". A tal riguardo il governatore ha ricordato il progetto transfrontaliero della Valle dell'idrogeno, che vede il Friuli Venezia Giulia protagonista assieme a Slovenia e Croazia in un'ottica di futuro che non consente di rimanere inerti, "ma ci spinge a impegnarci nella costruzione di reti energetiche sostenibili per aree geografiche omogenee e limitrofe, in una visione europea nel senso più concreto del termine". Il secondo appuntamento della giornata si è tenuto con la Benefit Corporation di 42N Advisor, che in pratica accompagna gli imprenditori italiani di startup e Pmi ad accedere al sistema di produzione statunitense e a entrare nel mercato a stelle e strisce. Dalla loro, oltre al fatto di essere un gruppo di professionisti di origine italoamericana ben integrati nel business locale, anche il vantaggio di potersi avvalere di una ben rodata conoscenza operativa del sistema economico e legislativo degli Usa. Come ha osservato il massimo esponente della Giunta, si tratta un partner interessante per poter connettere le nostre imprese a un mondo fortemente competitivo, ma anche concentrato su una visione futura in cui la tecnologia e la competenza giocheranno un ruolo chiave per lo sviluppo. ARC/GG/ma