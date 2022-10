Missione Usa: Fedriga, opportunità aziende high tech investire in Fvg

Trieste, 29 ott - Il governatore e presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha avuto ieri a Washington una serie di incontri con importanti realtà istituzionali e private del settore economico e finanziario che operano nella capitale statunitense. Nel corso dei vari appuntamenti il governatore è stato accompagnato dall'ambasciatrice italiana, Mariangela Zappia, con la quale ha avuto un cordiale colloquio. Il governatore ha poi incontrato i rappresentanti della Camera di commercio Italo-Americana e quelli delle aziende di Stato operanti negli Stati Uniti, concludendo l'agenda con i player del digitale e dell'high tech potenzialmente interessati ad investire in Friuli Venezia Giulia. A tutti gli interlocutori il massimo esponente della Giunta regionale ha spiegato come la Regione sia impegnata nel rafforzamento e all'implementazione di policy strategiche volte a favorire l'attrazione degli investimenti esteri conformi alle vocazioni del territorio (direzionato di per sé alla ricerca e all'innovazione) e l'internazionalizzazione delle imprese, soprattutto per sviluppare canali operativi attraverso cui promuovere le opportunità di insediamento in Fvg. Ciò avviene anche grazie all'opera di coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e di raccordo tra questa, le singole Regioni e le Amministrazioni centrali all'interno del Comitato Interministeriale per l'Attrazione degli Investimenti Esteri (Caie). Infine Fedriga ha ricordato che con l'avvio del nuovo ciclo di programmazione dei fondi europei e, in particolarmodo, con il prosieguo del percorso di attuazione del Pnrr, per le Regioni si è aperto un nuovo scenario strategico e operativo, ricco di opportunità e di responsabilità che non possono essere disperse. "Si tratta - ha concluso - di un'opportunità straordinaria di sviluppo, di investimenti e di riforme per rafforzare il sistema produttivo, modernizzare la pubblica amministrazione e operare una vera semplificazione normativa che favorisca l'attrazione degli investimenti esteri". ARC/GG