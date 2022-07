Missione Usa: Roberti, mostra mosaici esalta impronta Fvg a New York

Trieste, 7 lug - "Questa mostra non solo accende i fari su una delle tante eccellenze della nostra regione nel cuore di una delle metropoli più importanti del mondo - dove peraltro l'impronta del Friuli Venezia Giulia è ben presente nella storia e nell'attualità con i tanti mosaici della metropolitana - ma apre anche a nuove possibilità di sviluppo economico". Così l'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nel corso dell'inaugurazione della mostra dei mosaicisti friulani Stefano Miotto e Giovanni Travisanutto, allestita all'interno dell'Istituto italiano di cultura di New York e alla quale ha partecipato anche il governatore Massimiliano Fedriga davanti ad una platea composta da una folta rappresentanza delle associazioni dei corregionali all'estero. Come ha spiegato Roberti - dopo aver rivolto un ringraziamento alle associazioni per lavoro svolto nel dare lustro al territorio regionale con una delle sue grandi eccellenze - "questo evento è uno dei tasselli che ancora una volta ci fa capire quale sia il prezioso ruolo dei sodalizi dei corregionali, che rappresentano per questa Amministrazione non solo un patrimonio culturale e storico, ma anche un ponte per facilitare rapporti economici ed opportunità di sviluppo con i nostri emigrati nelle vesti di veri è propri ambasciatori". "Di questo - ha aggiunto Roberti - ne è un esempio la missione di questi giorni che, oltre a questa iniziativa di valenza storica e culturale di assoluto rilievo dei mosaici, ha portato anche ad incontri e canali per possibili investimenti statunitensi in regione e al contempo - ha concluso - a nuove possibilità di internazionalizzazione delle nostre aziende oltreoceano". ARC/GG/al