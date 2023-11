Mobilità: Amirante, aumentano convenzioni uso bici tratta casa-lavoro

Pordenone, 26 nov - "La Regione sta investendo molto sulla ciclabilità sia per gli spostamenti casa-lavoro che per le finalità promozionali di aree vaste del territorio. Nel pordenonese stiamo attivando un crescente numero di convenzioni con i datori di lavoro per favorire l'uso della bicicletta negli spostamento tra casa e posto di lavoro. C'è una crescente sensibilità verso la mobilità lenta da parte di aziende, consorzi industriali e università". È il messaggio che l'assessore regionale a Infrastrutture e territorio Cristina Amirante ha portato ai soci della Federazione italiana ambiente e bicicletta (Fiab) di Pordenone 'aruotalibera' nel corso della serata del socio 2024 che si è svolta nell'oratorio di San Lorenzo nel quartiere di Rorai Grande. Amirante ha ricordato anche gli investimenti che la Regione sostiene sulla rete ciclabile: "siamo impegnati in numerose opere infrastrutturali a servizio della sicurezza della mobilità ciclistica e pedonale, come nel caso della passerella sul Colvera a Maniago, da poco affidata per 1,9 milioni di euro in delegazione intersoggettiva all'Amministrazione comunale" "Stiamo ponendo grande attenzione alla mobilità lenta e alla sicurezza stradale soprattutto a favore delle utenze deboli - ha rimarcato Amirante - investendo anche nel trasporto pubblico locale. Un percorso in cui l'apporto delle associazioni che rappresentano i cittadini , come Fiab, è particolarmente significativo". ARC/SSA/gg