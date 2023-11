Mobilità: Amirante, ciclovia Carlino-Colomba sarà realizzata da Comune

Udine, 1 nov - "Sarà il Comune di Carlino a realizzare la ciclovia che collega il centro del paese con la località Colomba".



È quanto riferisce l'assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante a seguito dell'approvazione della delibera della giunta regionale che affida in delegazione amministrativa al Comune di Carlino la realizzazione del tratto di ciclovia FVG2 compreso tra Carlino e località Colomba.



"Questo tratto di ciclabile non era incluso nella rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir) in quanto il Comune di Carlino aveva già provveduto a sviluppare il progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con deliberazione del Consiglio comunale nel 2021. Questa ciclabile rappresenta però un importante tratto di completamento dei lotti prioritari della ciclovia turistica nazionale Trieste-Lignano Sabbiadoro-Venezia e della ciclovia internazionale Eurovelo 8 Mediterranean route" ha spiegato l'assessore.



"Diventa quindi strategico che il Comune completi quest'opera che assicura la necessaria continuità e sicurezza lungo un asse stradale trafficato e pericoloso per l'utenza ciclistica e per tali motivi la realizzazione dell'opera è di prioritario interesse regionale" ha precisato ancora Amirante.



La Regione garantirà la copertura dei costi di realizzazione con un milione 985mila euro di risorse proprie già disponibili a bilancio. ARC/SSA/ep